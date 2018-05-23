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В Донецке взорвался автобус
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В Донецке взорвался автобус 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Twitter
Утром в среду в центре Донецка произошел взрыв маршрутного автобуса, пострадавших нет.
«В Донецке этим утром взорвался маршрутный автобус. Это произошло на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ильича. В момент происшествия пассажиры услышали громкий хлопок, следом салон начал наполняться дымом, после произошло возгорание. Водитель успел вовремя эвакуировать людей, никто не пострадал», — сообщает телеканал «Юнион» в YouTube.
Пользователи соцсетей публиковали фотографии с места взрыва.
Напомним, во вторник при взрыве в автобусе в Дебальцево погиб один ребенок, еще трое оказались ранены. Журналист называл причину взрыва гранаты в автобусе в Дебальцево, отметив, что граната взорвалась «в кармане у малолетнего парня».
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