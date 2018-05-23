Полицейский избил нерасторопного подростка

Подросток нерасторопно уступил дорогу полицейскому и был избит

Полицейского обвиняют в превышении служебных полномочий.

Следствием установлено, что 24 февраля обвиняемый на своем автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции «Южная», на пути стоял 16-летний местный житель. Подросток не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Недовольный страж порядка в грубой форме сделал подростку замечание, а затем насильно затолкнул его в салон автомобиля и там побил.