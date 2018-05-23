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Полицейский избил нерасторопного подростка
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Подросток нерасторопно уступил дорогу полицейскому и был избит 

Lenta.ru 2 часа назад
Следователи передали в суд уголовное дело бывшего командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела полиции Дербента (Дагестан), который избил в своей машине подростка. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета.
Полицейского обвиняют в превышении служебных полномочий.
Следствием установлено, что 24 февраля обвиняемый на своем автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции «Южная», на пути стоял 16-летний местный житель. Подросток не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Недовольный страж порядка в грубой форме сделал подростку замечание, а затем насильно затолкнул его в салон автомобиля и там побил.
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