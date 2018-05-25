США призвали РФ «прояснить роль» в крушении MH17

США полностью доверяют выводам голландской комиссии по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года и призывают Россию "прояснить свою роль" в инциденте, говорится в заявлении госдепартамента

Международная следственная группа JIT в четверг представила промежуточные результаты расследования. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам JIT, представленным генпрокурором Голландии сегодня. Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные… были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных. Пришло время для России… прояснить ее роль в этом выстреле", — говорится в заявлении госдепа.

В четверг МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком . На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.