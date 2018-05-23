В Москве на обочине нашли скелет

По информации канала, человеческие кости лежали вдоль проезжей части у поселка Остафьево в Новомосковском административном округе столицы.

Отмечается, что человек, которому скелет принадлежал, умер два года назад. Подробности о причинах и обстоятельствах его смерти станут известны после проверки, которая уже началась.

В середине мая женский скелет был обнаружен в заброшенном морге на улице Фотиевой на юго-западе Москвы. Тогда в городском управлении Следственного комитета «Ленте.ру» сообщили, что женщина скончалась за восемь месяцев до этого. По данному факту началась проводилась проверка, которая должна была установить характер смерти женщины. О ее результатах пока ничего не известно.