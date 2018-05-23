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В Риме из-за звонка о бомбе эвакуировали банк
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В Риме из-за звонка о бомбе эвакуировали банк 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду, 23 мая, из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано отделение банка в центре Рима.
На место прибыли сотрудники полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Правоохранители выставили оцепление и ожидают прибытия саперов и кинологов.
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