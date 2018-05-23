Ещё
Приведение запугало девушку в Сербии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева

Приведение запугало девушку в Сербии 

Рамблер 26 минут назад
Охотников за приведениями заинтересовало призрачное существо, напугавшее девушку в Сербии. Жительница города Трстеник написала заявление в полицию, сообщив, что за ней следят. Девушка рассказала, что при возвращении домой по тёмной улице она обратила внимание на нечто, прыгающее с одного фонарного столба на другой. Это человекоподобное существо её ужаснуло, после чего она и обратилась в полицию. Стражи порядка были изумлены странной и похожей на выдумку жалобой, но, тем не менее, начали проверку. Они отправились в указанное девушкой место, но не обнаружили там ничего интересного. После полицейские решили изучить записи с камер уличного видеонаблюдения, размещённые на железнодорожной станции. Однако видео по-настоящему удивило и даже испугало. На кадрах они увидели, что по коридору, где буквально несколько секунд назад прошла пожаловавшаяся девушка, гуляет фигура в белом. Никто не может объяснить это явление. Видео выложено на канале The Hidden Underbelly в Youtube, где охотники за привидениями регулярно выкладывают похожие ролики. Пока сербская полиция не разобралась в этой загадочной истории.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности кровавого убийства на Кубани428
Пока вы спали: «Ад» в Донбассе связали с ЧМ-201899
Названа причина эпидемии рака29
Названы последствия выхода из СНГ для Украины133
Россия заберет у США полмиллиарда долларов733
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:30
В РСТ прокомментировали возможный запрет Booking.com
Компании
05:08
ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски
Компании
02:34
Опубликовано видео пуска «Булавы» в Белом море
Армия Оружие
00:59
Ольга Шелест сделала смелую стрижку
Шоу-бизнес
02:38
США усилили Седьмой флот
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение