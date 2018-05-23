Приведение запугало девушку в Сербии 

Охотников за приведениями заинтересовало призрачное существо, напугавшее девушку в Сербии. Жительница города Трстеник написала заявление в полицию, сообщив, что за ней следят. Девушка рассказала, что при возвращении домой по тёмной улице она обратила внимание на нечто, прыгающее с одного фонарного столба на другой. Это человекоподобное существо её ужаснуло, после чего она и обратилась в полицию. Стражи порядка были изумлены странной и похожей на выдумку жалобой, но, тем не менее, начали проверку. Они отправились в указанное девушкой место, но не обнаружили там ничего интересного. После полицейские решили изучить записи с камер уличного видеонаблюдения, размещённые на железнодорожной станции. Однако видео по-настоящему удивило и даже испугало. На кадрах они увидели, что по коридору, где буквально несколько секунд назад прошла пожаловавшаяся девушка, гуляет фигура в белом. Никто не может объяснить это явление. Видео выложено на канале The Hidden Underbelly в Youtube, где охотники за привидениями регулярно выкладывают похожие ролики. Пока сербская полиция не разобралась в этой загадочной истории.