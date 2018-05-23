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В Китае экстренно сел самолет
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В Китае экстренно сел неисправный самолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолёт китайской авиакомпании Xiamen Air совершил экстренную посадку в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за механической неисправности, говорится в сообщении авиакомпании.
Самолёт, совершавший рейс MF8268 из Урумчи в Цзинань, вылетел в 10.33 (5.33 мск) по местному времени. Однако из-за механической неисправности в 12.05 (7.05 мск) самолет вынужден был вернуться в международный аэропорт Урумчи и совершить экстренную посадку.
На борту самолёта находились 144 пассажира, все они находятся в безопасности.
В настоящее время технический персонал проверяет неисправность самолёта, готовится другое воздушное судно для продолжения полёта.
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