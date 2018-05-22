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Американцев массово оповестили об атаке зомби
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Американцев массово оповестили об атаке зомби 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители города Лейк Уорт, штат Флорида по ошибке получили рассылку с оповещением о нападении зомби.
Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ, по данным которых пугающая информация была разослана ночью 20 мая во время отключения электроэнергии. В итоге, сообщение около 7800 человек.
Позднее власти города поспешили успокоить горожан, что сообщения были отправлены непредумышленно.
Как сообщил сотрудник по общественной информации Бен Керр, "я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за сообщение".
Подача электроэнергии была восстановлена спустя 27 минут.
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