Самолет с американцами разбился в Гондурасе

Шестеро американцев, находившихся на борту небольшого самолета Gulfstream G200, пострадали в результате происшествия с воздушным судном при посадке в аэропорту столицы Гондураса

По данным канала Televicentro, самолет летел из американского Остина. Он совершил посадку в середине ВПП аэропорта Тонконтин, выехал за ее пределы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. Пострадавших доставили в госпиталь.