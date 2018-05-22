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В Афинах арестовали банду граждан Грузии
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В Афинах арестовали банду граждан Грузии 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Полиция Греции арестовала 21 человека — членов преступной группировки, совершавшей кражи в разных районах Аттики, среди арестованных 18 граждан Грузии, по одному гражданину Греции, Ирака и Болгарии, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель полиции Иоанна Ротзиоку.
"Обезврежена одна из крупнейших преступных сетей, которая систематически совершала кражи в разных районах Аттики", — сообщила Ролтзиоку.
По ее словам, особенностью этой преступной сети было то, что состояла она из четырех отдельных организаций, которые действовали независимо друг от друга или вместе в случае необходимости. Операция проводилась в понедельник по всей Греции.
Возраст арестованных — от 24 до 64 лет.
По данным полиции, преступная группировка действовала минимум с середины 2017 года. Ее члены подозреваются в совершении 70 краж из квартир, вооруженном ограблении, в хранении наркотиков и их перевозке, расследуется их участие в других подобных преступлениях, сообщила представитель полиции.
Месяц назад греческая полиция сообщила, что во взаимодействии с французской полицией провела в Салониках операцию против международной преступной группировки, были арестованы 14 человек из так называемой "грузинской мафии". Масштабная полицейская операция прошла и в нескольких европейских городах. Группировка действовала по всей Европе, она специализировалась на кражах и кражах со взломом. Десятки случаев краж и ограблений произошли в различных районах Салоников.
СМИ сообщали, что среди арестованных — Лаша Шушанашвили, которого греческая пресса называет "Эскобаром Европы".
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