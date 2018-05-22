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16 тыс. человек участвовали в протестах в Париже
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Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

В акции протеста в Париже приняли участие более 16 тысяч человек 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Людмила Орищенко. Более 16 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже во вторник, сообщают французские СМИ со ссылкой на независимую организацию наблюдателей Occurence.
В результате начавшихся беспорядков были задержаны 17 человек, отмечает телеканал BFMTV. Ранее сообщалось о семи задержанных.
По призыву девяти профсоюзов на улицы французской столицы вышли госслужащие, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, авиадистпетчеры. В числе прочего, демонстранты протестовали против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения.
В ходе акции начались беспорядки. Молодые люди, одетые в черное и скрывающие лица за масками, начали громить витрины магазинов и провоцировать полицию. Силы правопорядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы.
Демонстрации проходили в более чем в 130 других городах Франции.
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