В ДНР подорвали автобус

СМИ: в Дебальцево произошел подрыв рейсового автобуса

Один человек погиб, двое пострадали во вторник в результате подрыва рейсового автобуса в населенном пункте Дебальцево , находящегося на подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) территории.

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.