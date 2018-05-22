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В ДНР подорвали автобус
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СМИ: в Дебальцево произошел подрыв рейсового автобуса 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Один человек погиб, двое пострадали во вторник в результате подрыва рейсового автобуса в населенном пункте Дебальцево, находящегося на подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) территории.
Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса, — приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН). — На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых".
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