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«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды
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«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Московские правоохранители возбудили дело против 67-летней женщины, заподозренной в выводе миллиарда рублей в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, следователей заинтересовала деятельность компании «РТ — Бизнес», гендиректором которой значилась пенсионерка. Правоохранители расследовали дело о нескольких контрактах этой фирмы с американскими поставщиками.
По версии следствия, «РТ — Бизнес» перечислил около миллиарда рублей за «вымышленные» товары, которые в Россию ввезены не были.
Во время допроса пенсионерка заявила, что не имеет отношения к фирме и выводу денег. Сейчас следователи проверяют слова женщины, которая сама, возможно, стала жертвой мошенников.
О еще одной «русской волчице с Уолл-стрит» СМИ писали в декабре 2016 года. Столичные правоохранители тогда задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям выводить деньги в офшоры. Среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей.
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