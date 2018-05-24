«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

Московские правоохранители возбудили дело против 67-летней женщины, заподозренной в выводе миллиарда рублей в США . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, следователей заинтересовала деятельность компании «РТ — Бизнес», гендиректором которой значилась пенсионерка. Правоохранители расследовали дело о нескольких контрактах этой фирмы с американскими поставщиками.

По версии следствия, « РТ — Бизнес» перечислил около миллиарда рублей за «вымышленные» товары, которые в Россию ввезены не были.

Во время допроса пенсионерка заявила, что не имеет отношения к фирме и выводу денег. Сейчас следователи проверяют слова женщины, которая сама, возможно, стала жертвой мошенников.

О еще одной «русской волчице с Уолл-стрит» СМИ писали в декабре 2016 года. Столичные правоохранители тогда задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям выводить деньги в офшоры. Среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей.