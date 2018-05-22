В Астане самолет выкатился за пределы полосы

В Астане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны , на борту находились более 100 человек, сообщила во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана

Инцидент произошел с лайнером Airbus A320 авиакомпании Air Astana, который следовал из Шымкента.

"После посадки в 13.22 (10.22 мск) во время пробега (самолет — ред.) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По данным пресс-службы, на борту находились 97 пассажиров и девять членов экипажа.