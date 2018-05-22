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В Астане самолет выкатился за пределы полосы
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В Астане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Fotolia / kasto
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, на борту находились более 100 человек, сообщила во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Инцидент произошел с лайнером Airbus A320 авиакомпании Air Astana, который следовал из Шымкента.
"После посадки в 13.22 (10.22 мск) во время пробега (самолет — ред.) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По данным пресс-службы, на борту находились 97 пассажиров и девять членов экипажа.
"Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Есть повреждения на двигателе. Аэродром был закрыт с 13.30 (10.30 мск) до 14.10 (11.10 мск). В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме", — сообщили в комитете.
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