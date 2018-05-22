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Обезображена до неузнаваемости
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Обезображена до неузнаваемости 

Рамблер 1 час назад
Уроженка Кишинева, боровшаяся в Германии с сексуальным насилием со стороны мигрантов, была убита, сообщает Daily Mail.
1/11  В Германии изуродовали и убили активистку движения против насильников-мигрантов
Фото:
2/11  Уроженку Кишинева, Ирину Айзину, убил знакомый с ней бизнесмен Ян Мэй
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3/11  Обезображенное тело девушки с колото-резаными ранами обнаружил прохожий, гулявший в парке с собакой
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4/11  В прошлом году Айзина и Мэй рассказали в интервью местному изданию, что толпа арабов в центре Франкфурта домогалась до группы девушек, среди которых была и урожденная молдаванка
Фото:
5/11  Тогда немецкие правоохранители возбудили уголовное дело, однако суд не нашел каких-либо доказательств истории, в связи с чем правозащитница и предприниматель сами стали фигурантами дела — о даче ложных показаний
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6/11  Первое заседание суда должно было состояться в июне
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7/11 
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10/11 
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11/11 
Фото:
Уроженка Кишинева, боровшаяся в Германии с сексуальным насилием со стороны мигрантов, была убита, сообщает Daily Mail.
По информации таблоида, 29-летнюю Ирину Айзину убил знакомый с ней бизнесмен Ян Мэй. Обезображенное тело девушки с колото-резаными ранами обнаружил прохожий, гулявший в парке с собакой.
В прошлом году Айзина и Мэй рассказали в интервью местному изданию, что толпа арабов в центре Франкфурта домогалась до группы девушек, среди которых была и урожденная молдаванка.
Тогда немецкие правоохранители возбудили уголовное дело, однако суд не нашел каких-либо доказательств истории, в связи с чем правозащитница и предприниматель сами стали фигурантами дела — о даче ложных показаний. Первое заседание суда должно было состояться в июне.
Комментарии24
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