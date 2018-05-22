Обезображена до неузнаваемости

Первое заседание суда должно было состояться в июне

6/11 Первое заседание суда должно было состояться в июне

Тогда немецкие правоохранители возбудили уголовное дело, однако суд не нашел каких-либо доказательств истории, в связи с чем правозащитница и предприниматель сами стали фигурантами дела — о даче ложных показаний

5/11 Тогда немецкие правоохранители возбудили уголовное дело, однако суд не нашел каких-либо доказательств истории, в связи с чем правозащитница и предприниматель сами стали фигурантами дела — о даче ложных показаний

В прошлом году Айзина и Мэй рассказали в интервью местному изданию, что толпа арабов в центре Франкфурта домогалась до группы девушек, среди которых была и урожденная молдаванка

4/11 В прошлом году Айзина и Мэй рассказали в интервью местному изданию, что толпа арабов в центре Франкфурта домогалась до группы девушек, среди которых была и урожденная молдаванка

Обезображенное тело девушки с колото-резаными ранами обнаружил прохожий, гулявший в парке с собакой

3/11 Обезображенное тело девушки с колото-резаными ранами обнаружил прохожий, гулявший в парке с собакой

В Германии изуродовали и убили активистку движения против насильников-мигрантов

1/11 В Германии изуродовали и убили активистку движения против насильников-мигрантов

Уроженка Кишинева, боровшаяся в Германии с сексуальным насилием со стороны мигрантов, была убита, сообщает Daily Mail.

Уроженка Кишинева , боровшаяся в Германии с сексуальным насилием со стороны мигрантов, была убита, сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 29-летнюю Ирину Айзину убил знакомый с ней бизнесмен Ян Мэй. Обезображенное тело девушки с колото-резаными ранами обнаружил прохожий, гулявший в парке с собакой.

В прошлом году Айзина и Мэй рассказали в интервью местному изданию, что толпа арабов в центре Франкфурта домогалась до группы девушек, среди которых была и урожденная молдаванка.

Тогда немецкие правоохранители возбудили уголовное дело, однако суд не нашел каких-либо доказательств истории, в связи с чем правозащитница и предприниматель сами стали фигурантами дела — о даче ложных показаний. Первое заседание суда должно было состояться в июне.