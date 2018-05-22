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На заводе в Белоруссии прогремел взрыв
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На заводе в Белоруссии прогремел взрыв, есть пострадавшие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Wellphoto
Взрыв произошел на белорусском заводе "Алкид" (Минский район) по производстве гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий, начался пожар, пострадали три человека, сообщило во вторник МЧС Белоруссии.
"Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии "Алкид". По предварительной информации, травмированы три человека", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
На сайте МЧС также уточняется, что взрыв с последующим горением произошел в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 9.18, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Работники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.
Предприятие "Алкид" специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.
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