В Мариинском театре отравились семь человек

Санкт-Петербурге. Семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы с отравлением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора

Пострадавшие находятся в клинической больнице имени Боткина", — сказал собеседник агентства. Всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 сотрудников театра, но госпитализация потребовалась не всем. Состояние обратившихся за медицинской помощью в больнице оценили как удовлетворительное.

"Ведется санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются", — поделились в Роспотребнадзоре.