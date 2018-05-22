Шлагбуам захватила на память пьяная парочка 

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели приключения нетрезвой парочки в Москве. Эти любители острых ощущений в качестве мести похитили часть пластикового шлагбаума в столичном дворе на улице Куусинена. Ролик уже выложен в Сеть. Молодые люди, явно злоупотребившие спиртными напитками, возвращались домой после вечеринки и намеревались проследовать во двор, но подход к дому перегородил пластиковый шлагбаум. Невменяемая нетрезвая пара в попытках прорваться во двор буквально таранила непрочную балку. Гулякам, видимо, даже не пришло в голову сделать два-три шага в сторону, чтобы спокойно обойти препятствие. В итоге решение проблемы всё-таки было найдено. Молодой человек надавил на шлагбаум с такой силой, что пластик погнулся и пропустил хулигана во двор. Девушка сначала тоже хотела было пройти, но потом зачем-то отломала погнувшуюся часть балки и захватила с собой. Вероятно, нетрезвые дебоширы захотели получить небольшой сувенир на память о ночных похождениях. Комментаторы отмечают, что такое проявление агрессии — это, возможно, следствие подавленного сексуального желания. Пока нет информации, были ли найдены нарушители порядка.