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Посадку лайнера «на брюхо» сняли в аэропорту
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Посадку лайнера «на брюхо» сняли в аэропорту 

Рамблер 3 часа назад
Чрезвычайное авиационное происшествие запечатлели на видео в аэропорту города Джидда в Саудовской Аравии — здесь приземлился лайнер без шасси. Самолёт вылетел из Медины и направился в столицу Бангладеш Дакку. На борту находились 141 пассажир и 10 членов экипажа. Как позднее рассказал представитель перевозчика, командир воздушного судна после взлёта сообщил наземным службам о «неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси». Попытки исправить ситуацию в полёте к успеху не привели. Тогда пилот запросил экстренную посадку в Джидде. По неизвестной пока причине в посадке было отказано, её не разрешали несколько часов. Всё это время лайнер кружил над аэропортом. В конце концов разрешение на посадку самолёту всё-таки дали. Все аварийно-спасательные службы воздушной гавани привели в полную готовность. Экипаж принял решение сажать самолёт «на брюхо», что и было сделано. Аварийная посадка прошла успешно. В результате жёсткой посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, людей эвакуировали из салона лайнера с помощью надувных трапов, после чего отправили в зал ожидания аэропорта.
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