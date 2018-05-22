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Блогера-миллионера избили молотком 

Lenta.ru 2 часа назад
Британского блогера-миллионера Lord Aleem (настоящее имя — Алим Икбал) задержала вооруженная полиция после того, как его люксовый автомобиль протаранил другие машины. Об этом сообщает The Birmingham Live.
По данным полицейских, 23-летняя звезда YouTube получил травму в драке, которая началась после того, как его Mercedes врезался в припаркованные на улице Бирмингема автомобили. Судя по всему, разозлившиеся владельцы протараненных машин избили водителя молотком.
На место происшествия приехали трое вооруженных офицеров полиции: они задержали трех человек, однако никого из них не арестовали, сообщают журналисты. Позже Lord Aleem отправился в больницу, а его автомобиль полицейские забрали на экспертизу.
За несколько часов до инцидента мужчина опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он стоял рядом с черным Mercedes G-Class. Подпись к снимку гласила, что блогер ехал на интервью каналу «Би-би-си».
На канал Lord Alee на YouTube подписано 335 тысяч человек, еще 570 тысяч пользователей следят за ним в Instagram. Блогер прославился благодаря демонстрации богатой жизни в соцсетях. Он работает в крупной компании отца по аренде роскошных автомобилей, что позволяет блогеру хвастаться огромными деньгами и самыми дорогими машинами.
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