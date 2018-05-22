Посадка самолета без шасси попала на видео

Посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

На кадрах видно, что самолет прочертил дном по трассе и загорелся.

Жесткая посадка самолета попала на видео. На кадрах видно, что самолет прочертил дном по трассе и загорелся. На борту находился 141 пассажир и 10 членов экипажей. Никто не пострадал.

По словам представителя авиаперевозчика, после взлета капитан самолета сообщил о «неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси». После нескольких попыток выпустить шасси самолет приземлился без него.

После посадки пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам.