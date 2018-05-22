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Посадка самолета без шасси попала на видео
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Посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
На кадрах видно, что самолет прочертил дном по трассе и загорелся.
Пассажирский самолет Airbus A330, летевший рейсом из саудовского города Медина в столицу Бангладеш — Дакку, совершил вынужденную посадку в городе Джидда, пишет Asharq Al-Awsat.
Жесткая посадка самолета попала на видео. На кадрах видно, что самолет прочертил дном по трассе и загорелся. На борту находился 141 пассажир и 10 членов экипажей. Никто не пострадал.
По словам представителя авиаперевозчика, после взлета капитан самолета сообщил о «неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси». После нескольких попыток выпустить шасси самолет приземлился без него.
После посадки пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам.
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