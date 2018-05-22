Ещё
В Крыму арестовали полицейского после смертельного ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму арестовали полицейского, устроившего смертельное ДТП 

РИА Новости 22 мая 2018
Фото: СК РФ
Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника ГИБДД, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Как сообщалось ранее, ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник вечером на автомобильной трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". В результате ДТП погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, два человека пострадали.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Ялта обвиняемому Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Старшему инспектору дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД по городу Ялте предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
РИА Новости: последние новости
Врачи сделали все для спасения онкобольной из Апатитов, заявили в Минздраве Суд назначил два года бывшему студенту МГИМО, устроившему смертельное ДТП На территории Новой Москвы обнаружили человеческий скелет
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро169
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль53
Подробности трагедии на Кубани и другие события дня12
Скрипаль дала первое после отравления интервью231
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш89
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение