Украинского министра ведущая обозвала вонючим

Очередная оговорка телеведущей стала предметом насмешек. Ведущая новостей на украинском телевизионном канале случайно оскорбила министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна . Девушка зачитывала текст с телесуфлёра, но по какой-то причине проигнорировала необходимость произносить слова с определённой интонацией и соблюдать паузы. В результате определения, которыми министр охарактеризовал состояние железнодорожного вокзала в Николаеве, были отнесены к самому министру.

Владимир Омелян, занимающий министерское кресло с апреля 2016 года, совершил рабочий визит в город Николаев, вокзал которого произвёл на него удручающее впечатление. О нём министр инфраструктуры отозвался как о грязном и вонючем. И именно эти слова телеведущая произнесла так, будто они описывают 36-летнего Омеляна. «Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала», — так прозвучала новость в исполнении девушки. Видео с оговоркой разместил в Фейсбуке один из пользователей, снабдив комментарием: «Ну разве можно не согласиться с ведущей?». Реакция министра на случайное чересчур смелое сообщение журналистки пока неизвестна.