В Крыму раскрыта деятельность экстремистов

Сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму экстремистскую группу, организованную на Украине . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Экстремистскую группу сформировали в Харькове . В ее состав вошли сам Велиев и бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

За каждое преступление в Крыму им якобы обещали платить по 500 долларов.

Члены группы планировали совершить преступления «по мотивам политической вражды» для «устрашения» крымских татар и «нагнетания межнациональной напряженности». В ФСБ заявили, что в январе 2018 этого года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма.

Против Велиева в Крыму возбудили дело о создании экстремистского сообщества и вербовке людей, а в отношении боксеров — дело об участии в экстремистском сообществе.