В Крыму раскрыта деятельность экстремистов 

Сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму экстремистскую группу, организованную на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ФСБ заявили, что группу создал помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эрол Велиев. Представители спецслужбы напомнили, что Джемилев — один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа, организации, которая в России запрещена из-за экстремизма. В ФСБ считают, что группа была организована по указанию находящегося в розыске председателя меджлиса Рефата Чубарова.
Экстремистскую группу сформировали в Харькове. В ее состав вошли сам Велиев и бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.
За каждое преступление в Крыму им якобы обещали платить по 500 долларов.
Члены группы планировали совершить преступления «по мотивам политической вражды» для «устрашения» крымских татар и «нагнетания межнациональной напряженности». В ФСБ заявили, что в январе 2018 этого года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма.
Против Велиева в Крыму возбудили дело о создании экстремистского сообщества и вербовке людей, а в отношении боксеров — дело об участии в экстремистском сообществе.