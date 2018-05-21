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В Крыму раскрыта деятельность экстремистов
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В Крыму раскрыта деятельность экстремистов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму экстремистскую группу, организованную на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ФСБ заявили, что группу создал помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эрол Велиев. Представители спецслужбы напомнили, что Джемилев — один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа, организации, которая в России запрещена из-за экстремизма. В ФСБ считают, что группа была организована по указанию находящегося в розыске председателя меджлиса Рефата Чубарова.
Экстремистскую группу сформировали в Харькове. В ее состав вошли сам Велиев и бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.
За каждое преступление в Крыму им якобы обещали платить по 500 долларов.
Члены группы планировали совершить преступления «по мотивам политической вражды» для «устрашения» крымских татар и «нагнетания межнациональной напряженности». В ФСБ заявили, что в январе 2018 этого года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма.
Против Велиева в Крыму возбудили дело о создании экстремистского сообщества и вербовке людей, а в отношении боксеров — дело об участии в экстремистском сообществе.
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