Аэроэкспресс сбил ребенка в Москве

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В районе станции Дегунино аэроэкспресс сбил подростка 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Аэроэкспресс "Москва-Шереметьево" смертельно травмировал несовершеннолетнего в районе станции Дегунино, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"В районе железнодорожной станции Дегунино (Савёловское направление) произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего, аэроэкспресс "Москва-Шереметьево", — пояснили в транспортной полиции.
По предварительным данным, подросток перебегал перед аэроэкспрессом железнодорожные пути по пешеходному настилу. На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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