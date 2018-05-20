Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы

Повреждение электрического кабеля произошло в центре Москвы в 1-м Колобовском переулке, угрозы населению нет, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидцев, что в этом переулке произошел взрыв под землей.

В центре Москвы под землей взорвался бытовой газ. Никто не пострадал. pic.twitter.com/BzEoVEBHwt— Васька Красный ✯ (@vaskrasny) 20 мая 2018 г.

"В 1-м Колобовском переулке в центре Москвы произошло повреждение электрического кабеля. Сотрудники МЧС и служб комплекса городского хозяйства оперативно прибыли на место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения потребителей не производилось.

"К бытовому газу данный инцидент отношения не имеет и угрозы населению не представляет", — уточняет пресс-служба.

Место инцидента огорожено, ведутся работы.