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Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы
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Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Повреждение электрического кабеля произошло в центре Москвы в 1-м Колобовском переулке, угрозы населению нет, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидцев, что в этом переулке произошел взрыв под землей.
"В 1-м Колобовском переулке в центре Москвы произошло повреждение электрического кабеля. Сотрудники МЧС и служб комплекса городского хозяйства оперативно прибыли на место", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отключения потребителей не производилось.
"К бытовому газу данный инцидент отношения не имеет и угрозы населению не представляет", — уточняет пресс-служба.
Место инцидента огорожено, ведутся работы.
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Комментарии17  Ещё 6 источников 
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