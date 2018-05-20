«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида

Превысивший скорость и вылетевший на красный свет водитель премиального внедорожника BMW X6 устроил массовое смертельное ДТП в Челябинске . Он протаранил сразу три автомобиля и чудом не задел пешеходов. В итоге погиб ехавший на Lada Vesta инвалид, отец двоих детей. Очевидцы уверяют, что ехавший на BMW парень крепкого телосложения был пьян и переживал лишь за разбитую иномарку: только медики спасли его от самосуда.

В Челябинске сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах резонансного смертельного ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 20 мая, неподалеку от центра города. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, около 9.30 утра 23-летний водитель на дорогом внедорожнике BMW X6 выехал на перекресток улиц Комарова и Салютная, протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.

В результате столкновения водитель отечественной Lada Vesta, 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель Skoda.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как черная иномарка на высокой скорости несется по проезжей части в сторону перекрестка. Для потока, в котором следует BMW, загорается красный сигнал светофора и автомобили останавливаются, пропуская пешеходов.

Однако водитель BMW X6 даже не сбавляя скорость перестраивается на встречную полосу и продолжает движение. Лишь по счастливой случайности часть пешеходов уже пересекла переход, а еще один человек не успел сделать пары лишних шагов — иномарка пролетела мимо.

Но на перекрестке все-таки оказались автомобили: сначала тяжелый внедорожник по касательной с пассажирской стороны задел Skoda Octavia, а основной удар пришелся в отечественную Lada Vesta. Машина как раз следовала с другой стороны перекрестка, поэтому автомобиль BMW на огромной скорости врезался прямо в водительскую сторону. Все машины от удара закрутило, а отечественную Vesta еще и отбросило в столб. То, как автомобиль BMW остановился, прилетев в машину марки ГАЗ, уже не попало в кадр.

Чтобы достать погибшего из раскуроченного автомобиля понадобилась помощь спасателей.

Свидетели ДТП сообщили что по их мнению предполагаемый виновник аварии, скорее всего, был пьян, либо, предположительно, находился под воздействием наркотиков.

Некоторые шокированные происходящим челябинцы хотели устроить над ним самосуд, но парня «спасли» медработники, которые увели его в машину скорой помощи.

«Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В автомобиле виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка», — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

В комментариях к новости о ДТП на местном сайте «74.ру» очевидцы также утверждают, что водитель BMW выразил сожаление по поводу разбитого автомобиля.

«Сидит этот 23-летний водитель на газоне и переживает, что BMW разбил, к нему подошла женщина и говорит, что он человека убил, отца двоих детей, а он опять: «Жалко, машину разбил», — написал оказавшийся на месте ДТП местный житель.

Еще один свидетель ДТП Иван Лазарев в соцсетях утверждает, что медики, напротив, никого не прятали.

«Он сидел у обочины разговаривал с инспектором. В Lada водитель был один, просто с ним рядом было детское кресло. Мы рядом стояли, как увидели сразу побежали вытаскивать. Подошли ближе увидели, что водитель не выжил», — написал он в группе «ЧП. ДТП Челябинск».

Как рассказал «Газете.Ru» близкий друг погибшего, в Lada Vesta находился Дмитрий Волков . Мужчина был инвалидом по слуху, как и вся его семья, а 2 июня ему должно было бы исполниться 37 лет.

«Его жена, 14-летний сын и трехлетняя дочь — все слабослышащие, — рассказал друг погибшего Фарид Мустафин. — 17 лет он работал токарем на заводе, очень добрым был человеком.

А теперь его семья осталась без кормильца, им нужна помощь — друзья уже организовали сбор средств. За рулем BMW был парень по имени Никита , который превысил скорость, я думаю, что он мог быть в наркотическом опьянении».

По неподтвержденным пока данным, которыми делятся очевидцы, водитель BMW — местный спортсмен Никита Никитин, который зарабатывает деньги через интернет.

Еще утром страничка молодого человека в соцсети «Вконтакте» была активна — последний раз он был в сети в накануне в 19.30, однако в настоящее время страница уже удалена.