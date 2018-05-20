В США пума растерзала велосипедиста

Неподалеку от Сиэтла в США на двоих велосипедистов напала пума, которая растерзала и затащила в свое логово одного из них и серьезно ранила второго, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы

В больницу был доставлен 31-летний мужчина. Травмы его не называются, но известно, что в медучреждение он попал в тяжелом состоянии. Позже врачи стали оценивать его состояние как удовлетворительное, сообщает USA Today

Guy in an off-road vehicle just came up to reporters on scene, says his trail cam captured a cougar on April 29 not too far from scene of attack. He showed it to fish and wildlife officer. Important to note: No way to tell right now if it’s the same animal@KING5Seattle pic.twitter.com/gLBdOhfU7d— Michael Crowe (@MichaelReports) 19 мая 2018 г. Мужчина позвонил в субботу в 911 около 11.00 (21.00 мск). Он прокричал: «Вы меня слышите? Помогите!» — после чего звонок прервался.

Полицейские установили место нахождения звонившего. Выяснилось, что на него и еще одного мужчину напала пума. Второго велосипедиста пума утащила в лес, в свое логово. Позже его нашли мертвым. Животное стояло над ним. Полицейские застрелили пуму.