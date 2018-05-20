Стало известно, кто стоит за расстрелом в Грозном

«Исламское государство*» взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Грозном.

ИГ* заявило, что нападавшие на церковь в Чечне были сторонниками этой террористической организации, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказ о нападении на церковь могли дать из одной из западных стран.

В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин.

Нападавшие — четыре человека, каждому из которых 18-19 лет. Трое из них родились в Чечне. Еще один преступник из Ингушетии. Все они учились в Медицинском колледже, в Грозном.

В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"