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Стало известно, кто стоит за расстрелом в Грозном
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Стало известно, кто стоит за расстрелом в Грозном 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
«Исламское государство*» взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Грозном.
ИГ* заявило, что нападавшие на церковь в Чечне были сторонниками этой террористической организации, сообщает Telegram-канал Directorate 4.
>> Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказ о нападении на церковь могли дать из одной из западных стран.
В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин.
Нападавшие — четыре человека, каждому из которых 18-19 лет. Трое из них родились в Чечне. Еще один преступник из Ингушетии. Все они учились в Медицинском колледже, в Грозном.
В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
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