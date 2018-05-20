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Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном
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Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном 

Lenta.ru
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Прихожане храма Архангела Михаила в Грозном держали дверь церкви, чтобы не пустить бандитов внутрь. Об этом агентству ТАСС рассказал настоятель отец Сергий Абасов.
«Это была обычная субботняя служба перед воскресеньем. Служба шла, когда я вышел на середину храма, через минут 10 услышали выстрелы. Мы все поняли, что боевики сейчас подойдут к главной двери. Я дал команду закрыть дверь тем, кто стоял возле двери. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери», — рассказал он, уточнив, что в этот момент получил ранение один из верующих, работающий врачом.
Отец Сергий добавил, что никто не ожидал, что нападение на храм может состояться на богослужении, к тому же в священный для мусульман месяц Рамадан.
Днем 19 мая боевики пытались захватить в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила. В результате погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. Во время спецоперации четверо террористов были уничтожены. Их личности установлены.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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