В США умер скандальный историк Бернард Льюис

Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.

В городе Вурхиз в штате Нью-Джерси умер американо-британский историк, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на подругу и соавтора ученого Бантзи Черчилл.

Льюис родился в 1916 году в Лондоне. Он стал известен как специалист по истории Ближнего Востока в новое и новейшее время. Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.

Также он приобрел известность благодаря неоднозначным взглядам на важнейшие проблемы современности. Льюис призывал западные государства к активному вмешательству в процессы в исламском мире, чтобы справиться с экстремизмом.