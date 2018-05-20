В США умер скандальный историк Бернард Льюис 

Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.
В городе Вурхиз в штате Нью-Джерси умер американо-британский историк, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на подругу и соавтора ученого Бантзи Черчилл.
Льюис родился в 1916 году в Лондоне. Он стал известен как специалист по истории Ближнего Востока в новое и новейшее время. Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.
Также он приобрел известность благодаря неоднозначным взглядам на важнейшие проблемы современности. Льюис призывал западные государства к активному вмешательству в процессы в исламском мире, чтобы справиться с экстремизмом.
Историк обвинялся в отрицании геноцида армян в Османской империи в 1915-1916 годах. Льюис в одной из работ поставил под сомнение тот факт, что власти Турции руководили уничтожением армянского населения.