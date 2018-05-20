Ещё
В США умер скандальный историк Бернард Льюис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США умер скандальный историк Бернард Льюис 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Wikimedia
Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.
В городе Вурхиз в штате Нью-Джерси умер американо-британский историк, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на подругу и соавтора ученого Бантзи Черчилл.
Льюис родился в 1916 году в Лондоне. Он стал известен как специалист по истории Ближнего Востока в новое и новейшее время. Историк исследовал взаимоотношения стран Запада и исламского мира, радикального ислама и антисемитизма.
Также он приобрел известность благодаря неоднозначным взглядам на важнейшие проблемы современности. Льюис призывал западные государства к активному вмешательству в процессы в исламском мире, чтобы справиться с экстремизмом.
Историк обвинялся в отрицании геноцида армян в Османской империи в 1915-1916 годах. Льюис в одной из работ поставил под сомнение тот факт, что власти Турции руководили уничтожением армянского населения.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин назвал арест Вышинского беспрецедентной ситуацией Опубликовано видео с места попытки захвата заложников в грозненской церкви СК РФ подтвердил гибель двух полицейских при атаке на церковь в Грозном
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»523
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»149
Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном62
«Уже сломался»4
Пуски «Сатаны» хотят возобновить без Украины113
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение