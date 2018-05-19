Названо точное число погибших при крушении Boeing 737

Названо число погибших при крушении Boeing 737 на Кубе

В результате крушения самолета Boeing 737 на Кубе в пятницу погибли 110 человек, сообщил министр транспорта страны Адель Искьердо, уточнив, что в авиакатастрофе три человека выжили.

По его словам, выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц, передает ТАСС

В результате крушения погибли в том числе 20 пасторов одной из протестантских церквей Кубы. Они возвращались в город Ольгин из Гаваны, где на протяжении нескольких дней принимали участие в теологическом семинаре. Все они были членами евангельской Церкви Назарянина, передает Associated Press

В субботу на месте крушения самолета обнаружили один из двух бортовых самописцев Boeing 737. Как сообщил в эфире кубинского телевидения министр транспорта страны Адель Искьердо, черный ящик находится в хорошем состоянии, и уже в ближайшее время может быть обнаружен второй.

Причина крушения пока неизвестна. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования. В субботу на Кубе объявлен общенациональный траур по погибшим. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Траур будет продолжаться до вечера воскресенья.