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Названо точное число погибших при крушении Boeing 737
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Названо число погибших при крушении Boeing 737 на Кубе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AFP 2018
В результате крушения самолета Boeing 737 на Кубе в пятницу погибли 110 человек, сообщил министр транспорта страны Адель Искьердо, уточнив, что в авиакатастрофе три человека выжили.
По его словам, выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц, передает ТАСС.
>> Траур на Кубе: почему упал Boeing
В результате крушения погибли в том числе 20 пасторов одной из протестантских церквей Кубы. Они возвращались в город Ольгин из Гаваны, где на протяжении нескольких дней принимали участие в теологическом семинаре. Все они были членами евангельской Церкви Назарянина, передает Associated Press.
В субботу на месте крушения самолета обнаружили один из двух бортовых самописцев Boeing 737. Как сообщил в эфире кубинского телевидения министр транспорта страны Адель Искьердо, черный ящик находится в хорошем состоянии, и уже в ближайшее время может быть обнаружен второй.
Причина крушения пока неизвестна. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования. В субботу на Кубе объявлен общенациональный траур по погибшим. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Траур будет продолжаться до вечера воскресенья.
В пятницу глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны.
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