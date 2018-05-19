В нападении боевиков на храм увидели иностранный след

Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила . По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики?

В субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о ходе спецоперации по уничтожению боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. По его словам, все четверо нападавших были ликвидированы. Личность одного из боевиков установлена: он проживал в пригороде Грозного.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — отметил Кадыров.

Он прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая, по его словам, заняла лишь несколько минут.

Между тем, по информации Telegram-канала Mash, в нападении участвовали пятеро боевиков. При себе у них были взрывпакеты и дробовики. По официальным данным, в результате нападения погиб прихожанин, однако настоятель храма не опознал в нем ни одного из своих мирян. Следователи не исключают, что погибшим мог оказаться пятый боевик, либо случайный турист.

Расследованием этого дела занялись сотрудники Следственного комитета по Чеченской республике. Они пообещали установить «все обстоятельства трагедии». Как сообщается на сайте СК, по факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается. Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье», — сообщили в СК.

По оценке следователей, «профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предовратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв».

Русской православной церкви инцидент назвали попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман. Об этом в своем канале в одном из мессенджеров заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда

Кавказский политолог Руслан Мартагов подчеркнул, что война на Кавказе не закончилась, просто «сирийский конфликт на какое-то время высосал отсюда всю эту публику». «Поэтому такого рода эксцессы, к сожалению, будут продолжаться», — сказал Мартагов газете ВЗГЛЯД

Говоря о цели нападения боевиков, Мартагов предположил, что это реакция на действия России Сирии . «Россия, по сути дела, убивает в Сирии мусульман, а именно суннитов. Большинство мусульман в России — сунниты. Так что не исключаю, что именно этот повод явился предлогом для нападения на церковь», — предположил политолог.

В свою очередь директор института политических исследований Сергей Марков уверен, что подобные нападения устраивают те, кто стремится к политической дестабилизации в России.

«Здесь есть несколько заинтересованных политических сторон. Это «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Это те политические силы, которые ведут гибридную войну против руководства России. Они не скрываются: это спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии, Польши, Нидерландов, Швеции, Прибалтийских республик и ряда других государств. К ним же можно отнести спецслужбы Украины, которые можно прямо назвать уже террористической организацией», — сказал Марков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, если властям Чечни удастся доказать, что боевики получили от западных спецслужб приказ о захвате прихожан, «это был бы огромный прорыв». «К сожалению, у нас есть тревожные факты того, что спецслужбы США и Великобритании сотрудничают с „Джебхат ан-Нусрой“, которую они сами же объявили террористической организацией. У них такое периферийное сотрудничество, непубличное. Но мне кажется, что доказать это не удастся, потому что это сотрудничество, скорее, политическое. Если говорить о западных столицах, то, вероятнее всего, приказ отдали местные джебхадистские ячейки. Их цель — поссорить русский и чеченский народы, чтобы они ненавидели друг друга», — пояснил эксперт.

Что касается самого факта подобных нападений, Марков указал на невозможность полностью защититься от современных терактов. «В целом количества терактов и количество предотвращенных терактов очень сильно отличаются друг от друга. Российские спецслужбы действуют весьма эффективно, никто в мире не ожидал такого огромного снижения уровня террористической угрозы в Чечне благодаря усилиям руководства России и в том числе руководства Чечни», — подчеркнул Сергей Марков.