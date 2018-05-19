Установлены все личности напавших на церковь в Грозном

Правоохранительные органы установили личности уничтоженных бандитов, напавших на церковь в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли на территорию церкви Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.
"Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", — написал Кадыров.
Как отметил глава Чечни, следственно-оперативные действия по инциденту в храме Архангела Михаила продолжаются. Принимаются меры в целях установления возможных сообщников ликвидированных бандитов.
"Как я ранее сообщал, четверо бандитов во второй половине дня проникли на территорию храма Архангела Михаила. В ходе операции все бандиты уничтожены. Обстановка в Грозном спокойная, какие-либо ограничения не введены", — добавил Кадыров.