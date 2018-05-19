СМИ: в Иране более 700 человек отравились грибами, девять погибли

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Свыше 720 человек получили отравление грибами на западе Ирана , девять человек погибли, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя аварийной службы страны Моджтабу Халеди. По словам Халеди, 721 человек получил отравление ядовитыми грибами в провинциях Керманшах , Курдистан, Лурестан, Зенджан , Западный Азербайджан и Казвин . Около 50 человек находятся в критическом состоянии, нескольким из них требуется срочная пересадка печени. Как сообщает Университет медицинских наук Ясуджа, внешний вид и вкус ядовитых грибов не отличается от съедобных. Понять, что гриб токсичен, можно только в результате проведения лабораторных экспериментов.