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Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
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Опубликовано видео с места попытки захвата заложников в грозненской церкви 

ТК «Звезда» 1 час назад
Группа боевиков атаковала церковь Архангела Михаила в Грозном. На данный момент они уничтожены в ходе спецоперации.
В Сети опубликовано видео, снятое на месте, где ранее произошла попытка захвата в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в столице Чечни. Запись опубликована в Instagram.
>> Боевики атаковали церковь в Грозном
На видео запечатлен перекресток рядом с церковью. Там находятся несколько машин стражей правопорядка и силовиков, в том числе автомобили спецназа. На перекрестке множество людей в форме и с оружием.
Ранее стало известно, что группа боевиков атаковала церковь Архангела Михаила в Грозном и попыталась взять прихожан в заложники. По данным «Интерфакс», атакующие были вооружены взрывпакетами, дробовиками с бутылками с зажигательной смесью.
На данный момент боевики ликвидированы. К несчастью, в ходе специальной операции погиб один полицейский и один мирный житель, предположительно, из числа прихожан. Полиция устанавливает личности боевиков, место происшествия оцеплено.
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