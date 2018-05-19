Появилось видео с места атаки боевиков на церковь

Опубликовано видео с места попытки захвата заложников в грозненской церкви

Группа боевиков атаковала церковь Архангела Михаила Грозном . На данный момент они уничтожены в ходе спецоперации.

В Сети опубликовано видео, снятое на месте, где ранее произошла попытка захвата в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в столице Чечни . Запись опубликована в Instagram.

На видео запечатлен перекресток рядом с церковью. Там находятся несколько машин стражей правопорядка и силовиков, в том числе автомобили спецназа. На перекрестке множество людей в форме и с оружием.

Ранее стало известно, что группа боевиков атаковала церковь Архангела Михаила в Грозном и попыталась взять прихожан в заложники. По данным «Интерфакс», атакующие были вооружены взрывпакетами, дробовиками с бутылками с зажигательной смесью.

На данный момент боевики ликвидированы. К несчастью, в ходе специальной операции погиб один полицейский и один мирный житель, предположительно, из числа прихожан. Полиция устанавливает личности боевиков, место происшествия оцеплено.