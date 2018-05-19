В Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы

В немецком городе Фехингене мужчина открыл беспорядочную стрельбу, два человека погибли, несколько получили ранения, сообщает радиостанция Saarländischer Rundfunk.

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