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В Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим
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В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы
РИА Новости
1 час назад
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Фото: © AP Photo / Ferdinand Ostrop
В немецком городе Фехингене мужчина открыл беспорядочную стрельбу, два человека погибли, несколько получили ранения, сообщает радиостанция Saarländischer Rundfunk.
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