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В Марселе эвакуировали вокзал
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СМИ: в Марселе эвакуировали вокзал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Claude Paris
Железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины, сообщает издание Provence со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы.
Мужчина был задержан, но отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, он заверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.
В настоящий момент вокзал обследуют сапёры, железнодорожное сообщение временно прервано.
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