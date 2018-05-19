Главу села в Карачаево-Черкесии нашли мертвым

"Он подъехал к лесополосе, поставил машину, зашел в лесополосу, трактористы, которые там работали видели, что он зашел в лесополосу и долго не выходил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшему 32 года, инцидент произошел 16 мая, причины произошедшего сейчас выясняют следователи.