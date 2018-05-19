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Над Волгоградской областью у самолета компании «Победа» отказал двигатель
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"

Над Волгоградской областью у самолета компании «Победа» отказал двигатель 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
В небе над Волгоградской областью у самолета авиакомпании «Победа», летевшего рейсом Москва — Астрахань, отказал двигатель.
— Пилоты решили вернуться в аэропорт Внуково, — передает слова представителя компании «Победа» РИА «Новости».
За полетом Boeing наблюдали все экстренные службы, однако пилоты смогли самостоятельно посадить самолет на одном двигателе.
— Никто из 170 пассажиров рейса не пострадал. В ближайшее время они вылетят в Астрахань на резервном борту, — добавили в авиакомпании. — До этого у наших самолетов никогда не отказывали двигатели.
Рейс «Победы» DР163 вылетел из Внуково в 7:15 по московскому времени и должен был прибыть в Астрахань в 9:18. Рейс выполнялся на Boeing 737-800.
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