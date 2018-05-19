Над Волгоградской областью у самолета компании «Победа» отказал двигатель

За полетом Boeing наблюдали все экстренные службы, однако пилоты смогли самостоятельно посадить самолет на одном двигателе.

— Никто из 170 пассажиров рейса не пострадал. В ближайшее время они вылетят в Астрахань на резервном борту, — добавили в авиакомпании. — До этого у наших самолетов никогда не отказывали двигатели.

Рейс «Победы» DР163 вылетел из Внуково в 7:15 по московскому времени и должен был прибыть в Астрахань в 9:18. Рейс выполнялся на Boeing 737-800.