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Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
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Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом 

ТК «Звезда» 6 часов назад
В Свердловской области сильный ветер снес крышу ТЦ, которая повредила припаркованные у магазина машины.
Ураганный ветер в городе Арамиль в Свердловской области снес крышу местного торгового центра, пишет «Интерфакс».
Как сообщают очевидцы, сильный дождь сопровождался шквалистым ветром, порывы которого достигали 20 м/с. По их словам, некоторые районы города остались без света и воды. В нескольких зданиях выбило стекла.
На кадрах опубликованного в соцсетях видео можно заметить, как крышу сорвало прям на припаркованные рядом с ТЦ автомобили. Кроме того, при падении она порвала провода.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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