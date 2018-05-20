Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом

Свердловской области сильный ветер снес крышу ТЦ, которая повредила припаркованные у магазина машины.

Ураганный ветер в городе Арамиль в Свердловской области снес крышу местного торгового центра, пишет «Интерфакс»

Как сообщают очевидцы, сильный дождь сопровождался шквалистым ветром, порывы которого достигали 20 м/с. По их словам, некоторые районы города остались без света и воды. В нескольких зданиях выбило стекла.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео можно заметить, как крышу сорвало прям на припаркованные рядом с ТЦ автомобили. Кроме того, при падении она порвала провода.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.