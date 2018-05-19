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В Афганистане 8 человек погибли при взрывах на стадионе
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В Афганистане восемь человек погибли при взрывах на стадионе 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Rahmat Gul/AP
На северо-востоке Афганистана на стадионе произошла серия взрывов, в результате происшествия погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News.
По данным телеканала, взрывы прогремели во время матча по крикету на стадионе города Джелалабад провинции Нангахар.
Как отмечается, в результате инцидента также пострадали 45 человек. При этом среди погибших организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли 10 человек.
Как отмечалось, при взрыве еще 29 человек получили ранения.
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