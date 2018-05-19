Глава Мексики подтвердил гибель граждан страны на Кубе

Глава Мексики подтвердил гибель граждан страны в авиакатастрофе

В результате крушения самолета Boeing-737 на Кубе погибли граждане Мексики . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Энрике Пенья Ньето.

О том, сколько жителей Мексики находилось на борту рухнувшего воздушного судна, информация не поступала.

"Правительство Мексики через МИД окажет всю помощь и поддержку, которые могут потребоваться", — заверил глава государства.

Boeing-737 разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. На его борту находились более ста человек. Выжить удалось только двоим.