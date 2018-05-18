Появились новые данные о пассажирах Boeing 737

На борту разбившегося на Кубе Boeing 737 находились только иностранные граждане. Об этом сообщила газета «Гранма», передает «Интерфакс».

Газета не уточняет, граждане каких именно стран находились в самолете.

Как пишет телеграм-канал Mash, в результате авиакатастрофы погибли 110 человек. Россиян среди них не было.

Ранее сообщалось, что упавший Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.

СМИ сообщали о трех выживших. По информации Reuters, позже один из них скончался в больнице.