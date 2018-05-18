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Появились новые данные о пассажирах Boeing 737
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Появились новые данные о пассажирах Boeing 737 

Рамблер 1 час назад
На борту разбившегося на Кубе Boeing 737 находились только иностранные граждане. Об этом сообщила газета «Гранма», передает «Интерфакс».
Газета не уточняет, граждане каких именно стран находились в самолете.
Как пишет телеграм-канал Mash, в результате авиакатастрофы погибли 110 человек. Россиян среди них не было.
>> В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие
Ранее сообщалось, что упавший Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.
СМИ сообщали о трех выживших. По информации Reuters, позже один из них скончался в больнице.
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