Оценена вероятность нахождения россиян на борту Boeing 

Вероятность нахождения россиян на борту разбившегося на Кубе лайнера очень мала. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) , передает «Интерфакс».
«Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала», — сказали в АТОР.
Ранее сообщалось, что посольство России на Кубе запросило у властей страны информацию о возможном нахождении россиян на борту самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviación, разбившегося в пятницу после взлета из аэропорта Гаваны.