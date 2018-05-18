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Оценена вероятность нахождения россиян на борту Boeing
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Оценена вероятность нахождения россиян на борту Boeing 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Вероятность нахождения россиян на борту разбившегося на Кубе лайнера очень мала. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) , передает «Интерфакс».
«Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала», — сказали в АТОР.
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Ранее сообщалось, что посольство России на Кубе запросило у властей страны информацию о возможном нахождении россиян на борту самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviación, разбившегося в пятницу после взлета из аэропорта Гаваны.
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