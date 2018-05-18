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Один из выживших при крушении Boeing 737 скончался
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Один из выживших при крушении Boeing 737 скончался 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Twitter
Один из трех выживших в результате крушения Boeing 737 на Кубе скончался в больнице, передает Reuters. Два человека находятся в больнице в критическом состоянии.
Упавший Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет упал на сельскохозяйственные поля между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.
На борту находилось 104 пассажира и экипаж. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин. Посольство России на Кубе выясняет, были ли на борту лайнера россияне.
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