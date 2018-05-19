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Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе
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Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Разбившийся близ Гаваны пассажирский самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Большинство пассажиров — кубинцы, за исключением пяти иностранцев и членов экипажа.
По данным кубинской газеты "Гранма", первые команды спасателей прибыли к месту авиакатастрофы через 12 минут после падения лайнера. Примерно через два часа после ЧП в Гаване начался ливень, что серьезно затруднило работы по спасению, сообщает ТАСС.
Boeing-737, арендованный у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс в восточный город Ольгин, на борту находились 105 человек.
Самолет упал сразу после взлета — примерно в 20 км к югу от Гаваны. После крушения четыре человека были госпитализированы, один из них впоследствии скончался в больнице.
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