Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе

Разбившийся близ Гаваны пассажирский самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Большинство пассажиров — кубинцы, за исключением пяти иностранцев и членов экипажа.

По данным кубинской газеты "Гранма", первые команды спасателей прибыли к месту авиакатастрофы через 12 минут после падения лайнера. Примерно через два часа после ЧП в Гаване начался ливень, что серьезно затруднило работы по спасению, сообщает ТАСС

Boeing-737, арендованный у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс в восточный город Ольгин, на борту находились 105 человек.

Самолет упал сразу после взлета — примерно в 20 км к югу от Гаваны. После крушения четыре человека были госпитализированы, один из них впоследствии скончался в больнице.