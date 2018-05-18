Появилось видео с места крушения самолета на Кубе

Кубинские СМИ опубликовали видеозапись, сделанную в аэропорту Гаваны после крушения Boeing 737.

На записи виден столб черного дыма, поднимающийся из лесополосы за аэропортом. Сотрудники воздушной гавани, увидев его, хватаются за головы и кричат.