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Появилось видео с места крушения самолета на Кубе
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Появилось видео с места крушения самолета на Кубе 

Рамблер 1 час назад
Кубинские СМИ опубликовали видеозапись, сделанную в аэропорту Гаваны после крушения Boeing 737.
На записи виден столб черного дыма, поднимающийся из лесополосы за аэропортом. Сотрудники воздушной гавани, увидев его, хватаются за головы и кричат.
>> На Кубе разбился пассажирский самолёт
Ранее сообщалось, что на Кубе разбился пассажирский самолет Boeing 737. Крушение произошло сразу после взлета из аэропорта Гаваны. По предварительным данным, на борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Cubana de Aviacion, находились 107 человек. По одним данным, самолет летел из Гаваны в Гайану (Британская Гвиана), по другим — в кубинский город Ольгин.
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