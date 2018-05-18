Глава Кубы прибыл на место крушения Boeing

Глава Кубы прибыл на место крушения пассажирского Boeing

Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения пассажирского самолета, который разбился недалеко от международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, сообщает Prensa Latina.

По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира. Их судьба пока неизвестна.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился на Кубе. Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.

По словам очевидцев, со стороны аэропорта был виден "огромный огненный шар". В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма.