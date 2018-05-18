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Глава Кубы прибыл на место крушения Boeing
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Глава Кубы прибыл на место крушения пассажирского Boeing 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: blakeley1990/Twitter.com
Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения пассажирского самолета, который разбился недалеко от международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, сообщает Prensa Latina.
По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира. Их судьба пока неизвестна.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился на Кубе. Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.
По словам очевидцев, со стороны аэропорта был виден "огромный огненный шар". В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма.
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