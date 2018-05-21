На Кубе начались похороны погибших в авиакатастрофе под Гаваной

Первые похороны погибших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной состоялись в воскресенье на Кубе . Жители прибрежного городка Хибара, расположенного в восточной провинции Ольгин, попрощались с 29-летней учительницей Суйен Лисандрой Фигередо и ее семилетней дочкой Алексой.

Как сообщила газета Granma, траурная церемония проходила в местном доме культуры. 19 и 20 мая на Кубе были объявлены днями общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе. По всей стране были приспущены государственные флаги.

Глава гаванского Института судмедэкспертизы Серхио Рабелл сообщил в воскресенье, что к настоящему времени были идентифицированы останки 20 погибших при крушении самолета. По его словам, процедура опознания тел займет несколько недель.

Между тем врачи продолжают бороться за жизнь трех женщин, выживших в авиакатастрофе. Пострадавшие находятся в критическом состоянии в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии.